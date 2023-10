Il bagno nella rotonda di Lecco diventa celebre: il post virale

Una foto diventata virale in men che non si dica. Lo scatto, diffuso nei giorni scorsi sui social network, ritrae il bagno chimico che si trova nel bel mezzo del cantiere per il teleriscaldamento presente a ridosso del centro di loro: nello specifico, è stato posizionato nella rotonda provvisoria creata da tempo tra via Marco d'Oggiono e via Digione. Ripreso dalla pagina satirica "Commenti Memorabili", ha ricevuto diversi pareri ironici, tra cui quello "vincitore": “Si chiama rotonda alla francese perché non c'è il bidet”.

I lavori per il teleriscaldamento

A parte la sana ironia, i lavori per la posa della rete di teleriscaldamento vanno avanti. Sono state completate le opere lungo via Dante e si è proceduto anche con la riasfaltatura del tratto di strada interessato ai lavori. Le attività in via Besonda inferiore sono ancora in corso e proseguiranno sino al 14 ottobre. Il 9 ottobre, invece, sono iniziati i lavori della posa della rete del teleriscaldamento in via Amendola, partendo dal numero civico 47 fino a scendere verso l’incrocio con corso Martiri della Liberazione.

I lavori si interromperanno il 2 dicembre, seguendo le prescrizioni del Comune, al fine di non avere cantieri nel centro città durante il mese di dicembre visto l'inizio della fase legata agli eventi natalizi. Riprenderanno, invece, a inizio gennaio 2024.

Per quanto riguarda la viabilità, sarà istituito un senso unico di marcia con direzione a salire da corso Martiri della Liberazione fino alla rotonda di via Digione.