Sono a riscrivervi - incredulo io per primo - perché anche quest'oggi la linea Lecco-Molteno-Como è rimasta bloccata a causa dell'ennesimo guasto all'infrastruttura presso Oggiono. Non è possibile! Ho appena pagato un abbonamento mensile per che cosa? Per sentirmi dire che il REG10414 delle 6.59 (da Merone) è in ritardo di 98 minuti? E sottolineo: n-o-v-a-n-t-o-t-t-o.

Fa paura a scriverlo. Pago per sentirmi dire che il 7:32 e l'8:25 sono cancellati? Ma c'è un limite alla vergogna? E così anche oggi il disagio. Ma Fontana dov'è? Lucente? Terzi? Salvini? Piuri? Dove siete? Battete un colpo. A gennaio 2024 pretendiamo un mese di viaggi gratis.

È il minimo per potervi perdonare la vostra incompetenza.