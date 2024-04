Telefoni senza linea per ore: risolti i problemi

Problemi a singhiozzo per i cellulari dei lecchesi. Dalle 9.15 di martedì 9 aprile e fino al primo pomeriggio tanti dispositivi sono rimasti "muti" perché impossibilitati a ricevere il segnale per telefonate, messaggi e traffico dati. Il problema, segnalato da tanti cittadini, avrebbe riguardato anche le province di Como, Bergamo e Sondrio per quanto riguarda i clienti di Wind, Fastweb e Iliad, che "viaggiano" sulla medesima rete 5G realizzata di recente.