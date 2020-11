Tutti pazzi per le scarpe Lidl: è corsa all'acquisto in tutta Italia

Anche in Italia sono andate a ruba le scarpe firmate Lidl. Da quando la nota catena tedesca di supermercati ha lanciato sul mercato le sneakers con i colori del marchio, in men che non si dica sono andate sold out.

Dalla mattina del 16 novembre sono state lanciate anche sul mercato italiano le sneakers della catena tedesca, con code all’esterno dei supermercati in tutto il Paese per accaparrarsi i pochi pezzi disponibili delle scarpe, in vendita al prezzo di 12,99 euro.

E sui social non sono mancati i né l’ironia - “Da Armani a Lidl è un attimo" - né i meme.

Il successo delle scarpe Lidl

Comprare queste scarpe sportive sembra venire prima di tutto, anche del distanziamento e delle norme di sicurezza anti-Covid. In pochissime ore le sneakers, come anche gli altri prodotti Lidl (ciabatte, magliette, calzini), sono andati a ruba in molti negozi della catena. E presto le scarpe sono finite sui marketplace online, rivendute anche a 250 euro. Stessa storia per le ciabatte (4,99 euro), per le t-shirt (4,99 euro), per i calzini (2,99 euro), ormai introvabili in tutti gli store.

Il motivo di tale successo per molti è incomprensibile, qualcuno trova quelle scarpe davvero orribili, ma evidentemente si tratta della minoranza, vista la ressa fuori dai punti vendita. Ma perché tutti vogliono le scarpe Lidl? Difficile dirlo. Alcuni, visto l’accostamento audace di colori, le definiscono un cazzotto in un occhio, molti però le considerano già un pezzo cult. Scene del genere, finora, le avevamo viste solo all’uscita dei nuovi modelli di smartphone di brand famosi in tutto il mondo. Questa volta, invece, è una catena di supermarket a far impazzire i clienti.

La collezione

La collezione low cost della catena di supermercati è andata sold out in poche ore, diventando un pezzo da collezione che può essere rivenduto a cifre spropositate online. Dal momento dell'annuncio sui social network, la collezione streetwear di Lidl è stata tra le più attese di questo strano e complicato 2020. La linea completa comprende un paio di sneakers unisex con i colori del marchio, due paia di ciabatte, calzini in spugna con il logo, una t-shirt da uomo e una da donna. I prezzi sono coerenti con quanto ci si aspetterebbe da una collezione di un supermercato (le scarpe non superano i 13 euro), ma il valore dei prodotti è destinato a salire vertiginosamente online.