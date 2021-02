Basket: Costa Masnaga cade nel derby con Sesto, Olginate scivola a Cremona

Nella Serie A1 femminile le brianzole sconfitte dal Geas 79-76. In Serie B i biancoblu di coach Oldoini pagano una pessima serata al tiro (27% dal campo)

Weekend negativo per le due lecchesi impegnate nei campionati nazionali di pallacanestro, che rimediano altrettante sconfitte nei loro impegni.

In Serie A1 femminile, è colpaccio esterno della Limonta Costa Masnaga di coach Paolo Seletti: espugnata Empoli per un risultato La Limonta Costa Masnaga, Serie A1 femminile, sfiora il colpaccio, ma nel finale a spuntarla è il Geas. Partenza a razzo delle sestesi e rimonta delle biancorosse che rimangono in partita sino alla fine tra sorpassi e controsorpassi. Decisivo un antisportivo fischiato a Villa nell'ultimo minuto. Punteggio finale 79-76.

In Serie B, la marcia degli uomini di coach Oldoini in Serie B si arresta dopo tre vittorie consecutive: pagata la difesa aggressiva della Juvi Cremona e una serata pessima al tiro (27% dal campo). Finale 55-47 per i padroni di casa.