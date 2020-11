Strepitoso Basket Costa: batte anche Sassari e vola in classifica

Il Basket Costa Masnaga è senza limiti e, nel campionato femminile di Serie A1, coglie la quarta vittoria consecutiva. Piegata la Dinamo Sassari 76-57 al termine di un match perfetto per intensità difensiva e produzione offensiva. In classifica, le pantere volano e consolidano il quarto posto.

Il successo è giunto grazie a una prova collettiva importante e all'ennesima recita individuale di una giocatrice a livello realizzativo: Matilde Villa ha esaltato il suo straordinario talento mettendo a referto 36 punti (e 8 rimbalzi e 4 assist), career high di una carriera che di "high" ne avrà moltissimi, ma anche record stagionale in A1.

Seletti: «Miglior prova stagionale»

Soddisfatto, al termine della partita, coach Paolo Seletti: «Sicuramente c'è stata una nostra capacità di stare nel piano gara maggiore rispetto al solito. Uno step che per noi vale più di un miglioramento tecnico. Sulla prestazione di Sassari ha inciso certamente il loro lungo stop per via del Covid e questo ci ha in parte agevolato il compito. Oggettivamente, però, dal punto di vista difensivo abbiamo probabilmente fatto la miglior partita in campionato e offensivamente, nel primo tempo, siamo state davvero fluide».