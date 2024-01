Starlight Valmadrera, l'under 19 non delude in Croazia

Torneo estero per le under 19 della Starlight Valmadrera in quel di Parenzo. Dal 26 al 29 dicembre le giovani atlete del team di basket hanno partecipato alla ventesima edizione del torneo di Porec, in Croazia, per la categoria juniores 04/05. Superata al primo posto la fase a gironi che ci ha visto sfidare le compagini di Pallacanestro Muggia 2 e Mtb - Mondial Tour Basket dalla Francia con vittorie abbastanza comode nonostante le bassissime percentuali al tiro.

"La finale di venerdì mattina ci ha visto contrapposte a Pallacanestro Muggia 1 (che aveva superato nel proprio girone Roseto) in una partita molto (troppo) fisica per le nostre ragazze che comunque nonostante le, purtroppo, solite percentuali si sono arrese allo scadere con soli 4 punti di svantaggio (risultato finale 35-31)" - fa sapere la Starlight.

"Portiamo a casa dal torneo, oltre ad un più che dignitoso secondo posto, tre giorni di aggregazione che speriamo abbiano aiutato le ragazze a fare ancora più gruppo in vista della seconda e fondamentale parte dell'anno. È questa sicuramente la motivazione principale che ha portato lo staff tecnico alla scelta di partecipare a questo torneo".