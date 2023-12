Pronto riscatto per Costa Masnaga: superato il Basket Roma

Pronto riscatto per la Clv Limonta Costa Masnaga dopo il ko nel bigmatch con San Giovanni Valdarno. In casa, la squadra di Luca Andreoli sabato supera con un certo agio Basket Roma 76-56. Le laziali resistono giusto un quarto, il primo, in cui chiudono in vantaggio: il tabellone in via Verdi recita 17-18.

Le due triple di Allievi a inizio secondo periodo lanciano Costa e scavano un solco che risulterà incolmabile per le ospiti. Il break è di 23-9, terrificante per Roma. All’intervallo è 46-29. Nel terzo quarto il punteggio fa da “elastico” ma il vantaggio delle brianzole è piuttosto rassicurante. Si va al riposo corto sul 57-44 e nel quarto periodo Tibè e compagne gestiscono bene fino alla comoda vittoria.

Altra grande prestazione al tiro di Ashley Ravelli, che infila cinque triple e chiude con 18 punti. Allievi ne mette a referto 14 con 8 rimbalzi. Tanti i punti dalla panchina: N’guessan ne firma 15 e aggiunge 6 rimbalzi, Osazuwa 12 punti. Costa torna anche a far girare palla come preferisce (cosa che San Giovanni Valdarno le aveva impedito) e distribuisce 23 assist. In classifica è ancora secondo posto alle spalle delle toscane, vincenti a Giussano.

Il tabellino del match

CLV-Limonta Costa Masnaga – Basket Roma 76 – 56 (17-18, 46-29, 57-44, 76-56)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 18 (1/1, 5/13), Cibinetto 2 (1/1 da 2), Osazuwa 12 (4/10 da 2), Caloro NE, Gorini 2 (1/6, 0/3), Razzoli, Piatti, N’guessan 13 (2/5, 3/4), Allievi* 14 (3/5, 2/3), Bernardi* 4 (2/3, 0/2), Pappalardo* 3 (1/6, 0/1), Tibè* 8 (3/5 da 2)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 18/42 – Tiri da 3: 10/26 – Tiri Liberi: 10/15 – Rimbalzi: 50 12+38 (Allievi 8) – Assist: 24 (Gorini 5) – Palle Recuperate: 12 (N’guessan 3) – Palle Perse: 16 (Tibè 5) – Cinque Falli: Tibè

BASKET ROMA: Leghissa 6 (2/3 da 2), Perone, Lucantoni* 16 (2/7, 2/10), Cedolini NE, Fantini* 13 (5/11, 1/1), Benini* 5 (1/4, 1/6), Preziosi* 4 (1/5, 0/2), Aghilarre* 9 (2/6, 1/4), Cenci 3 (0/1, 1/2), Manocchio

Allenatore: Bongiorno L.

Tiri da 2: 13/39 – Tiri da 3: 6/26 – Tiri Liberi: 12/21 – Rimbalzi: 41 11+30 (Fantini 9) – Assist: 15 (Lucantoni 5) – Palle Recuperate: 10 (Lucantoni 4) – Palle Perse: 19 (Lucantoni 4)

Arbitri: Tognazzo H., Zanelli L.