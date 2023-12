Il bigmatch fra Costa e San Giovanni Valdarno va alle toscane

Il bigmatch del girone A di Serie A2 non sorride a Costa Masnaga, che incassa la seconda sconfitta della sua stagione. Nella sfida fra le prime due della classifica, a esultare è San Giovanni Valdarno, 78-69.

Primo quarto all’insegna dell’equilibrio fra le due squadre, ma le padroni di casa accelerano negli ultimi due minuti trovando un parziale che spezza la sostanziale parità: 24-19. La reazione delle brianzole a inizio secondo quarto è sotto il segno di Ravelli, per la tripla del sorpasso, ma i blackout difensivi consentono alle toscane di piazzare un nuovo break. Si resta comunque punto a punto sino all’intervallo (39-37).

Lo strappo arriva nel terzo periodo, grazie alle triple di De Cassan e Reggiani e un dominio nel pitturato. Nel quarto quarto sembra finita (76-56) ma la squadra di coach Andreoli ha la forza per piazzare un parziale di 13-2. Non basta comunque, non c’è più tempo: finisce 78-69.

San Giovanni vince segnando 46 punti dall’area, cui aggiunge il 42% da tre. L’attesa Nasraoui firma 17 punti con 9 rimbalzi, per Costa – limitata dalle avversarie nella distribuzione del gioco – 17 di Ravelli (quattro triple a segno). In classifica le biancorosse vengono ora agganciate da Derthona e Broni.