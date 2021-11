Il Basket Costa celebra un'altra impresa di Matilde Villa, convocata in Nazionale a 16 anni

Da oltre un anno è protagonista in Serie A1, campionato in cui ha realizzato di recente un high di 38 punti in un match. E il suo nome è sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori. Adesso Matilde Villa, 16 anni (compirà i 17 il prossimo 4 dicembre), fulgido talento della Limonta Costa Masnaga, si veste d'azzurro.

Grazie alle prestazioni che la giovane sta inanellando, il coach della Nazionale Italiana Senior Lino Lardo ha deciso di convocarla per il raduno che si terrà dal 7 al 14 novembre a Roma e che vedrà l’Italbasket affrontare giovedì 11 novembre in trasferta la Slovacchia e domenica 14 novembre in casa (precisamente a Faenza) il Lussemburgo, impegni che valgono il biglietto per EuroBasket Women 2023. Tra le file delle lussemburghesi sarà presente un'altra "pantera": la tuttofare Lisa Jablonowski, fondamentale nelle dinamiche di squadra sia della Limonta sia della sua Nazionale e reduce da un'ottima prestazione con la divisa masnaghese.

"Appena ho saputo della convocazione sono stata colta di sorpresa - commenta, emozionata, Matilde - Ovviamente ero molto felice perché era un obiettivo a cui aspiravo. Non nascondo che ho anche un po’ paura, mi dovrò mettere in gioco e confrontare con atlete di alto livello, oltre che essere un'esperienza del tutto nuova».

Un ringraziamento anche alla gemella Eleonora, alla quale Matilde è molto legata. "Per me la presenza di Ele è fondamentale - spiega - mi conosce meglio di chiunque altro. Condividiamo tutto. Lei è speciale, mi sostiene, mi fa da spalla sia in campo sia fuori. Devo ringraziare anche lei per la convocazione, mi dà una spinta in più, il merito della chiamata azzurra è anche suo".