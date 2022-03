Serie A1 femminile, impresa della Limonta Costa Masnaga: battuta Sassari a domicilio

Squadra in casa

Nel recupero della quattordicesima giornata del Campionato di Serie A1 di basket femminile la Limonta Costa Masnaga si impone con grinta ed autorità al PalaSerradimigni di Sassari contro il Banco di Sardegna. Finsce con un netto 68-99 risultato che permette alle ragazze lombarde di centrare matematicamente la salvezza e di guardare con prospettive importanti agli ultimi turni della Regular Season.

Le ragazze di Coach Seletti hanno dominato la sfida fin dalle prime battute ottenendo un cospicuo vantaggio già al termine della prima frazione di gioco, +23. La Dinamom Sassari di contro non riesce a reagire e ad impensierire le avversarie che allungano fino a +30 alla fine del primo tempo mantenendo il vantaggio fino al +31 finale.

Per la Limonta Costa Masnaga da evidenziare le belle prove di Matilde Villa e Jablonowski che chiudono il referto il doppia doppie, 20 punti e 11 assist per il gioiellino della Nazionale italiana e 11 punti e 11 rimbalzi per la ala pivot lussemburghese.

Nella Dinamo Sassari solita immensa prova di Jessica Shepard, mvp di serata con 31 punti, 15 rimbalzi e 4 assist ma insufficienti ad evitare la sconfitta.

Il tabellino ufficiale di Dinamo Sassari - Limonta Costa Masnaga 68 - 99 (10-33, 31-61, 54-73, 68-99)



DINAMO SASSARI: Orazzo* 6 (2/5, 0/3), Dell'olio, Moroni* 15 (2/5, 3/7), Arioli NE, Patanè 2 (1/1 da 2), Mitreva NE, Kaleva NE, Scanu 2 (1/1 da 2), Skoric* 8 (1/11, 1/2), Shepard* 31 (12/16, 0/3), Lucas* 4 (2/3, 0/2), Pertile Allenatore: Restivo A.



Tiri da 2: 21/44 - Tiri da 3: 4/19 - Tiri Liberi: 14/17 - Rimbalzi: 33 8+25 (Shepard 15) - Assist: 13 (Shepard 4) - Palle Recuperate: 8 (Moroni 3) - Palle Perse: 17 (Shepard 6)



LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 20 (3/4, 4/13), Villa 5 (1/2, 1/2), Villa* 20 (8/12, 0/1), Osazuwa 2 (1/1 da 2), Caloro, Balossi, Jablonowski* 11 (4/6, 1/3), Allievi* 6 (3/6 da 2), Vaughn* 20 (10/13 da 2), Burkholder 15 (2/2, 3/5) Allenatore: Seletti P.



Tiri da 2: 32/47 - Tiri da 3: 9/25 - Tiri Liberi: 8/11 - Rimbalzi: 39 9+30 (Jablonowski 11) - Assist: 27 (Villa 10) - Palle Recuperate: 10 (Vaughn 3) - Palle Perse: 12 (Villa 6)



Arbitri: Bartolini L., Pratico' F., Caravita G.