Serie A1, Limonta Costa Masnaga supera di slancio la Dinamo Sassari: cronaca e tabellino

Nettissima vittoria della Limonta Costa Masnaga di Coach Seletti nella prima di campionato della Serie A1 di Basket femminile. Il match, pur essendo indicato come in trasferta per Vaughn e compagne, si è giocato sul campo neutro di Moncalieri in occasione dell'Opening Day della stagione.

La partita di fatto non ha avuto storia con Costa Masnaga che prende subito il largo, +10 al termine della prima frazione. Al termine del primo tempo il solco tra le due formazioni è già di 23 lunghezze. Terribili per la difesa della Dinamo Sassari, in questa fase del match, i colpi di Mikayla Virgie Vaughn. La statunitense alla fine della partita chiuderà il referto in doppia doppia, 19 punti e 13 rimbalzi.

Al ritorno in campo dopo la pausa le "ospiti", nonostante una buona reazione della Banco di Sardegna, chiudono il conto portandosi sul +31. Il quarto finale è pura accademia. Finisce 56-83.

Quanto alle prove delle singole da registrare, per Limonta Costa Masnaga, oltre alla bella prova della Vaughn, la bella serata della Villa che mette sul tabellino 14 punti e 5 assist. Per Sassari Margaret Lucas predica nel deserto. Per lei 26 punti, oltre la metà dei complessivi di squadra e 8 rimbalzi. Ma davvero poco assistita dal resto delle compagne. Seletti si gode il bel successo, per Restivo c'è ancora molto da lavorare, soprattutto in difesa.

Il tabellino ufficiale di Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Limonta Costa Masnaga 56-83. Parziali: 13-23, 24-47, 38-69, 56-83

Banco di Sardegna Dinamo Sassari: Orazzo 14, Dell'Olio 6, Moroni 5, Patanè 0, Lucas 26, Arioli 3, Mitreva 2, Kozhobashiovska ne, Pertile 0, Fara ne. Allenatore: Restivo

Tiri da 2: 17/43 - Tiri da 3: 4/25 - Tiri Liberi: 10/12 - Rimbalzi: 34 12+22 (Lucas 8) - Assist: 5 (Orazzo 2) - Palle Recuperate: 12 (Lucas 4) - Palle Perse: 14 (Moroni 4)

Limonta Costa Masnaga: Villa E. 14, Villa M. 11, Jablonowski 1, Allievi 11, Vaughn 19, Toffali 12, Spreafico ne, Osazuwa 2, Caloro 2, Balossi 0, Jackson 11, Labanca 0. Allenatore: Seletti

Tiri da 2: 26/50 - Tiri da 3: 8/19 - Tiri Liberi: 7/12 - Rimbalzi: 50 14+36 (Vaughn 13) - Assist: 15 (Villa 5) - Palle Recuperate: 6 (Allievi 2) - Palle Perse: 15 (Villa 5)

Arbitri: Maschietto, Lanciotti, Culmone