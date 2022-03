Serie A1 femminile, la Limonta Costa Masnaga batte la Use Empoli e la condanna alla retrocessione

La Limonta Costa Masnaga liquida l'Use Rosa Scotti Empoli con un netto 68-57 e la condanna, di fatto, alla retrocessione in Serie A2. Ora solo la matematica separa il roster di Coach Alessio Cioni dalla discesa nella serie inferiore.

Nonostante il buon inizio di Vaughn (14+15) ci mette un po' la Basket Costa ad accendersi, poi trova ritmo e punti con Eleonora Villa, 14, e Matilde Villa, 12, per venir fuori alla lunga contro le insidiose Bocchetti (14) e Rembiszewska (13+9) per Empoli.

La partita - L'avvio è nervoso e per vedere il primo canestro servono quasi tre minuti con Vaughn che sblocca la squadra di casa che schizza subito sul 6-0 obbligando coach Cioni al timeout. La Scotti muove finalmente il punteggio con Rembiszewska dopo quasi 6 minuti e quando siamo già 10-3. Piano piano,comunque, l'Use Rosa entra in partita e con la tripla di Jeune va al primo riposo sul 12-10. Williams impatta a quota 14 in una partita che stenta a decollare.

Costa con le sorelle Villa allunga sul 23-15 ed è pronta la replica di Ruffini dall'arco: 23-18. Arriva anche il primo tiro pesante di Bocchetti ed all'intervallo siamo 30-23 con alcuni errori banali nel finale e con un dato impietoso: 18 palle perse per le empolesi.

Bocchetti riparte con una bomba, prima di un 5-0 a firma delle sorelle Villa: 35-26. Costa alza il ritmo con Jablonowski, una fase che ha il sapore del primo tentativo di allungo visto il 40-26 sul tabellone ed una Scotti che fa tanta, troppa confusione. Coach Cioni prova col timeout ma le cose non cambiano e le padrone di casa trovano con relativa facilità la via del canestro.

Le distanze nel punteggio non sono importanti (47-35 al 30'), il problema è che la Scotti non da mai la sensazione di giocare con lucidità e soprattutto continuità. Matilde Villa da il via al parziale finale con un gioco da 3 punti e, per vedere il primo canestro biancorosso, a firma Baldelli, servono due minuti. Costa controlla senza particolari problemi, gestisce il risultato ed arriva alla sirena sul 68-57

Il tabellino ufficiale di Limonta Costa Masnaga - USE Scotti Rosa Empoli 68 - 57 (12-10, 30-23, 47-35, 68-57)



LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 7 (2/5, 0/9), Villa* 14 (3/9, 2/6), Villa* 12 (4/11, 1/3), Osazuwa, Caloro 6 (0/1, 2/4), Balossi, Jablonowski* 9 (3/7, 1/1), Bernardi, Vaughn* 14 (7/14 da 2), Burkholder 6 (2/4, 0/1), Labanca Allenatore: Seletti P.



Tiri da 2: 21/54 - Tiri da 3: 6/25 - Tiri Liberi: 8/16 - Rimbalzi: 49 17+32 (Vaughn 15) - Assist: 19 (Villa 4) - Palle Recuperate: 9 (Villa 2) - Palle Perse: 12 (Villa 3)



USE SCOTTI ROSA EMPOLI: Jeune 5 (0/3, 1/6), Ruffini 3 (1/1 da 3), Stoichkova* 2 (1/5, 0/2), Baldelli* 7 (2/2, 1/5), Williams* 7 (3/6 da 2), Manetti, Narviciute 4 (2/4 da 2), Antonini 2 (1/1 da 2), Rembiszewska* 13 (5/9, 0/6), Bocchetti* 14 (1/6, 3/8) Allenatore: Cioni A.



Tiri da 2: 15/36 - Tiri da 3: 6/28 - Tiri Liberi: 9/12 - Rimbalzi: 50 12+38 (Williams 9) - Assist: 17 (Bocchetti 7) - Palle Recuperate: 8 (Bocchetti 3) - Palle Perse: 22 (Narviciute 4)



Arbitri: Cappello C., Bettini C., Ugolini E.