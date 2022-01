Serie A1, va in scena il derby lombardo tra Limonta Costa Masnaga e Geas Sesto San Giovanni

Domenica 23 gennaio, palla a due alle 18.00 alla Palestra Comunale di Via Verdi a Costa Masnaga andrà in scena il Derby lombardo, el clasico. A far visita alle pantere, infatti, arriveranno le rossonere dell'Allianz Geas Sesto San Giovanni, una formazione che non ha certo bisogno di presentazioni.

Ad analizzare i temi del match arrivano all'antivigilia del confronto le parole di Coach Seletti. Si parta dalla gara contro la Passalacqua Ragusa.

“Nella gara con le siciliane - spiega Seletti - siamo rimasti in partita combattendo e usando la tattica. Nel momento in cui, però, si é aperto il gap, non abbiamo avuto la forza di riprenderla. L’organico é ridotto, ma, come sempre accade, abbiamo espresso gran parte del nostro potenziale. Siamo molto soddisfatti del lavoro che stanno facendo le ragazze.”

Per quanto riguarda il prossimo impegno, il coach emiliano ha le idee chiare: “Adesso ci attende il derby con Geas che é una partita a sé, molto sentita e bella agonisticamente parlando. Loro sono in un ottimo momento di forma ed hanno recuperato la condizione migliore delle loro atlete più importanti".

E ancora: "Rispetto all’andata avranno in più Panzera ed Ercoli, il che significa rotazioni più ampie. Sono una squadra estremamente fisica, fanno dell’intensità e della combattività il loro mantra. Noi dovremo sfoggiare una prestazione di altissimo livello per poter rimanere agganciati alla gara.”

“Siamo due formazioni - sottolinea il tecnico delle pantere - che si conoscono molto bene. Pick&roll e palla dentro saranno le loro armi, a cui noi risponderemo con la nostra freschezza e vivacità. Non abbiamo nulla da perdere.”

Entrando in sede di presentazione da segnalare che la punta di diamante della squadra milanese é sicuramente il tris di straniere: la portoricana Gwathmay ha talento da vendere, Raca é in un momento di grande spolvero e Graves di una solidità pazzesca.

A loro si aggiungono Sara Crudo, che all’andata fece molto male alla Limonta; Caterina Dotto, motorino che detta i ritmi della squadra; Ilaria Panzera, giovane promettente che gioca con sicurezza e Valeria Trucco, che é in un ottimo stato di forma.