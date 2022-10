Serie A2 femminile, il bilancio della Preseson del Limonta Costa Masnaga

A preseason conclusa l'ufficio stampa del LImonta Costa Masnaga ha intervistato Coach Seletti per un bilancio, a tutto tondo, della fase che introduce al Campionato di Serie A2 di Basket femminile 2022-2023.

"Abbiamo giocato 7 partite in questo mese di preparazione - spiega Seletti - ben mixate tra squadre del nostro livello e formazioni di caratura superiore. Non stiamo qui a parlare di vittorie/sconfitte, ma di ciò che ne è "uscito". Innanzitutto siamo molto soddisfatti delle aggiunte fatte al gruppo, come prima cosa a livello umano. Qui a Costa si cerca sempre di mettere la persona davanti all'atleta e ciò avviene anche nella scelta dei tasselli mancanti".

E ancora: "Poi ovviamente, tra il "sentito dire" e la realtà, spesso ci passa un mare di mezzo, ma devo ammettere che, anche questa volta, siamo stati bravi/fortunati: le new entry hanno dimostrato abnegazione, atteggiamento positivo e ottima capacità nello stare all'interno del gruppo. Dal punto di vista tecnico abbiamo condiviso con la squadra un'idea di gioco, adesso siamo alla ricerca delle opportune mediazioni del sistema cercando di andare incontro sia alle caratteristiche individuali che alle indicazioni che ci ha dato il precampionato".

"Sicuramente l'impressione é che possiamo essere una squadra divertente da veder giocare - prosegue Seletti - come lo é stato negli ultimi 2 anni in A1. Attualmente non abbiamo continuità e non so se mai l'avremo, ma sicuramente la cercheremo perché al momento viviamo di prestazioni altalenanti, legate principalmente alla tenuta della nostra difesa"

"Siamo alla ricerca di un equilibrio - conclude il Coach delle Pantere - mettere insieme tante realtà diverse non é semplice, c'è bisogno di moltissimo lavoro, ma ciò non ci spaventa."

L'inizio della stagione per il Limonta Costa Masnaga é slittato a sabato 15 ottobre, in trasferta, contro la PosaClima Ponzano. Per vedere le ragazze di Seletti all'opera al Palazzetto via Verdi, si dovrà aspettare domenica 23 ottobre alle ore 18.00, quando, a far visita alle biancorosse, saranno le mantovane dell’ex di turno Marika Labanca.