Serie A2 femminile, la Limonta Costa Masnaga cala un tris di acquisti

Presentato il nuovo logo ed archiviata la pratica saluti per la Limonta Costa Masnaga è ora di immergersi a capofitto nel nuovo capitolo, il capitolo del Campionato di Serie A2 2022-2023, un capitolo tutto da scrivere.

Un capitolo che si apre con la presentazione dei nuovi volti che vedremo calcare il parquet di via Verdi con la casacca della Basket Costa.

Tre i nuovi nomi, Gisel Villaruell, Angelica Tibè e Patricia Brossmann. Ecco i dettagli

Gisel Villaruell: guardia italo-argentina, classe '94, da 3 anni in Italia. Nel 2019-2020 approda a Marghera, per poi accasarsi nelle ultime due stagioni a Vicenza. Ha sempre avuto impatti molto positivi nel secondo campionato nazionale, chiudendo ogni volta sopra i 14 punti di media a partita. Dotata di estro e mani sensibili, porterà sia fantasia che concretezza al quintetto masnaghese.

Angelica Tibè: un ritorno molto gradito dopo qualche anno passato dal "farsi le ossa" al "giocare da protagonista". Ultima stagione a Costa nel 2018-2019, la lunga classe '96, é approdata poi in Sardegna, sponda Selargius. Da qui è volata a Vicenza nella stagione successiva ed in quella appena conclusa ha conquistato una meritatissima promozione in serie A1 con San Giovanni Valdarno. Ci si aspetta grande solidità da lei.

Patricia Brossmann: ala grande nativa di Berlino, 25 anni, ora in forza alle Rockingham Flames in Australia, nella stagione passata ha fatto vedere i suoi skills in quel di Hannover, dove ha chiuso con una bella doppia doppia (10.8ppg + 10.6rpg). Una giocatrice energica e di carattere, saprà conquistare il pubblico di casa.

Da non escludere al momento un quarto arrivo, ma, se sarà, sarà solo nel caso in cui si incastri alla perfezione con il resto del roster.

Un roster assolutamente di grandissimo valore composto dalle confermatissime Vittoria Allievi, sempre più indispensabile nelle dinamiche di squadra ed Eleonora Villa, chiamata a spiccare il volo.

Insieme a loro Beatrice Caloro, Ilaria Bernardi e Cristina Osazuwa, molto positive ogni qualvolta sono state chiamate a dare battaglia sul parquet. A loro si aggiunge Roberta Tentori ed il duo composta da Laura Toffali e Giorgia Balossi ancora in attesa di capire cosa decidono per il loro recente futuro.