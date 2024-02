Beatrice Colli è sempre straordinaria: argento nel boulder

Grande prova di Beatrice Colli nella Coppa Italia Boulder. La giovane atleta lecchese ha conquistato un inaspettato quanto meritatissimo argento nella competizione nazionale: risultato che acquisisce ancor più valore tenendo conto della preparazione nella specialità speed per via delle due qualifiche olimpiche a maggio e giugno in Cina e Ungheria. Beatrice, dal 2017 professionista nella Polizia ma di pura scuola Ragni di Lecco, ha sciorinato scalate sontuose in qualifica (5 top su 5), semifinali (4 su 4) e finale (3 su 4), lasciandosi alle spalle specialiste che puntano alla Coppa del Mondo boulder.

“In futuro senz'altro potrà affrontare le due discipline ad altissimo livello. Sarà ovviamente lei a decidere, certo che senza allenamenti specifici dimostra una tecnica sopraffina e naturalmente una potenza superiore grazie alla speed - spiega il tecnico Fabio Palma -. É bravissima su placca, uno stile old school, ma ha gambe esplosive come nessuna in Italia, dita e schiena molto forti, quanto le migliori. Non so dove potrebbe arrivare, però è sesta nel ranking italiano boulder senza praticarlo come le migliori 30 italiane...”.

Due settimane prima, nella prima prova di Coppa Italia Speed, Beatrice aveva fermato il cronometro a 6"95, a 5 centesimi dal suo record italiano.

Valentina Arnoldi e Giulia Rosa sugli scudi

Per i Ragni buone anche le prove di Valentina Arnoldi, specialista lead ma anche nazionale junior boulder, e Giulia Rosa, per la seconda volta a un passo dalla finale. “Non hanno ancora azzeccato la gara perfetta, ma sono certamente da finale. Sono fra le prime 15 in Italia nel boulder, poi entrare nella finale a 6 oggi è veramente questione anche di testa e minimi dettagli tecnici. Chiaramente l'Olimpiade ha alzato tantissimo il livello medio, anche solo rispetto a 5 anni fa, e le richieste di forza e coordinazione sono elevatissime. Sono tutte atlete per cui l'8a di boulder su roccia non è un problema in qualche giorno o meno ed è una frase che solo pochi anni fa sarebbe stata falsa”.