Clamoroso: niente Foschi, Di Nunno richiama Aglietti e Fracchiolla

Niente Foschi bis in casa Calcio Lecco. Dopo la nottata il patron bluceleste Paolo Leonardo Di Nunno ha infatti richiamato Domenico Fracchiolla e mister Alfredo Aglietti che, salvo altri clamorosi ribaltoni, nel pomeriggio saranno allo stadio per l’allenamento punitivo indetto dal proprietario.

Come illustrato dai colleghi di Lecco Channel, si tratta di una decisione ovviamente clamorosa, dato che il tecnico della promozione in B era già pronto a riprendere in mano la situazione dopo la sconfitta di ieri allo scadere sul campo del Sudtirol, pur con il rebus staff da affrontare e risolvere in tempi brevi.

A tal proposito è significativa la foto postata su whatsapp nella mattinata di oggi, con Foschi raffigurato in maglia bluceleste; verso le 8.30 il patron ha invece richiamato all’ordine la vecchia squadra. Appuntamento alle 14, dopo la partita dell’Under 17 tra Lecco e Udinese.