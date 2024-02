Lecco troppo molle e senza il fuoco dentro: il derby è del Como

Super spettacolo al Rigamonti Ceppi, di fronte a 5mila spettatori per il derby di Serie B Lecco-Como. In campo, però, c'è davvero soltanto il Como. Prestazione spenta dei blucelesti, che subiscono il gol a freddo e non riescono mai a reagire come l'occasione e la posta in palio richiederebbero.

Buon inizio del Como che tiene il Lecco nei propri venti metri. E da calcio d’angolo arriva il vantaggio ospite già dopo 2 minuti: Strefezza dalla bandierina, spizzata di Iovine e Goldaniga beffa tutti sul primo palo.

Il Como è spietato nello sfruttare gli errori del Lecco: al 21′ ancora una volta da sviluppi di angolo, Nsame difende il pallone nell’area gremita e serve Bellemo che con l’esterno infila in rete il raddoppio.

Nella ripresa succede davvero poco: solo un colpo di testa fuori misura di Novakovich, poi Verdi sfiora l'incrocio dei pali e Strefezza chiama Saracco a un grande intervento all'angolino.

Al 92′ il Como pesca anche il jolly con un gran sinistro da fuori area di Abildgaard che arpiona il pallone, si gira e trova subito l’angolino. Finisce 3-0, risultato pesantissimo sotto tutti i punti di vista.

Calcio Lecco 0-3 Como (0-2)

Marcatori: Goldaniga (C) al 3′ p.t.; Bellemo (C) al 21′ p.t., Nielsen (C) al 47′ s.t.

Lecco (4-3-3): Saracco; Guglielmotti (dal 1′ s.t. Degli Innocenti), Celjak, Ierardi, Caporale; Ionita (dal 16′ s.t. Parigini), Galli (dal 16′ s.t. Sersanti), Listkowski (dal 1′ s.t. Crociata); Lepore, Novakovich (dal 28′ s.t. Inglese), Buso (Melgrati, Bianconi, Lunetta, Capradossi, Frigerio, Beretta, Lemmens). All. Alfredo Aglietti.

Como (4-2-3-1): Semper; Iovine (dal 32′ s.t. Cassandro), Odenthal, Goldaniga, Sala (dal 39′ s.t. Ioannou); Abildgaard, Bellemo; Strefezza, Verdi (dal 32′ s.t. Gioacchini), Da Cunha (dal 39′ s.t. Braunoder; Nsame (dal 16′ s.t. Gabrielloni). (Vigorito, Solini, Curto, Rispoli, Ballet, Barba, Fumagalli). All. Osian Roberts.

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo; Ass. Filippo Bercigli di Firenze, Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1; IV uomo: Andrea Calzavara di Varese. Var: Valerio Marini di Roma 1 (on site stadio “Rigamonti-Ceppi”), Avar: Orese Muto di Torre Annunziata (on site stadio “Rigamonti-Ceppi”).

Note. Spettatori 4.982 per un incasso di 66.855; paganti 3.043, abbonati 1.939. Ammoniti: Guglielmotti, Caporale, Aglietti in panchina. Angoli: 2-6.