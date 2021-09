Accordo trovato: le giovanili della Calcio Lecco sono tornate al "Bione"

Serie C

Serie C Girone A

Accordo trovato, querelle risolta? Le squadre giovanili della Calcio Lecco 1912 tornano ad allenarsi e giocare al Centro Sportivo “Al Bione” di viale Brodolini. Dopo il tira e molla durato circa una decina di giorni, quindi, è stata trovata l'intesa con InSport A.S.D., società che gestisce l’impianto.

“Calcio Lecco 1912 comunica che, in seguito all’accordo raggiunto con IN SPORT s.r.l., tutte le squadre del settore giovanile e femminile bluceleste si alleneranno e disputeranno le rispettive partite al centro sportivo Bione per la stagione 2021-2022!”