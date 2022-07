Calcio Lecco, staff definito: Tessaro per l'area tecnica, Malgrati-Locatelli-Scirea con Tacchinardi

Un nuovo-vecchio staff all'ombra del Resegone: conferme su tutta la linea arrivano da casa Calcio Lecco 1912. Definito e presentato il nuovo staff tecnico e medico che lavorerà quotidianamente al “Rigamonti-Ceppi”: come anticipato, e in questo caso confermato già da mister Alessio Tacchinardi, mister Andrea Malgrati e Alessio Locatelli sono vice allenatore e preparatore dei portieri, mentre Diego Scirea, ex della Pro Patria, è il nuovo preparatore atletico. Davide Tessaro, già presente durante l’ultima annata, è stato promosso al rango di responsabile dell’area tecnica, mentre la dottoressa Chiara Airoldi lascia l’incarico di responsabile sanitario ma proseguirà come consulente; i fisioterapisti saranno ancora Enrico Gianola e Alessio Maroni. L’avvio della stagione 2022/2023 è fissato per venerdì 15 luglio, tra poco più di dieci giorni, mentre il 27 luglio si giocherà contro il Brescia.

Lo staff di Tacchinardi si presenta