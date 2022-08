Coppa Italia Promozione, l'Olgiate Aurora cade contro il Cavenago

Nella giornata di ieri ha preso il via la seconda giornata della Coppa Lombardia con tante partite che hanno visto all'opera le squadre dei gironi di Promozione. In attesa dell'inizio del campionato, previsto per domenica 4 settembre, sono state ben quattro le partite che hanno visto impegnate le squadre della provincia di Lecco. L'Olgiate Aurora ha ospitato tra le propria mura la formazione giallorossa di Cavenago, che nella scorsa stagione al primo anno di categoria ha fatto molto bene, e ha rimediato una sconfitta per 3-2.



Girone 13

Almè-Olgiate Aurora 0-0. Riposa: Cavenago

Olgiate Aurora-Cavenago 2-3 Riposa: Almè

Mercoledì 14/9 (ore 20.30): Cavenago-Almè. Riposa: Olgiate Aurora

Classifica: Cavenago 3, Almè e Olgiate Aurora 1