Eccellenza: i bersaglieri di Manara ritrovano il sorriso ma sono ancora a rischio playout

Ritrova il sorriso la formazione biancoazzurra di Manara che, in trasferta, trova punti importanti per risalire piano piano la classifica. Questa volta la compagine allenata da Abaterusso è riuscita a vincere sul campo bergamascho della Juvenes Pradalughese grazie alla rete siglata da Oggionni, che di fatto ha regalato i tre punti e sembra dare qualche speranza in più ai bersaglieri che al momento si trovano ancora in piena zona playout. Se vogliono evitare di finire ancora più i basso dovranno sicuramente cercare di cambiare passo nelle prossime gare.

Ecco la classifica aggiornata del girone B:

Tritium 48

Mapello 43

Leon 36

Brianza Olginatese 33

Club Milanese 30

Lemine Almenno 30

Forza e Costanza 29

Scanzorosciate 29

Juvenes Pradalunghese 28

Altabrianza Tavernerio 26

San Pellegrino 25

Cisanese 24

Trevigliese 20

Luciano Manara 18

Zingonia Verdellino 18

Vertovese 16

Valcalepio 11

AlbinoGandino 10