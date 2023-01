Eccellenza, stratosferica Brianza Olginatese nella prima del 2023

La prima giornata di ritorno del girone B di Eccellenza ha fatto registrare l’incredibile vittoria della Brianza Olginatese, che ha ripreso così al meglio il cammino in campionato e ha trovato uno strepitoso poker per 4-0 contro la formazione bergamasca dell’Albinogandino.

Dopo un inizio di gara pressoché semplice la formazione di Delpiano ha confezionato la seconda goleada del 2023, infatti dopo la vittoria contro Valcalepio per 4-1 della scorsa settimana, questa volta i lecchesi si sono riconfermati e hanno siglato altre 4 reti. Il risultato è che per i primi 30′ il gioco è in mano alla formazione ospite che non riesce, però, a trovare spazi nella difesa bianconera. Al 40′, però, ecco che alla prima vera occasione arriva il vantaggio per la Brianza Olginatese ad opera di Aldegani, il raddoppio arriva poco prima della fine della prima frazione di gioco con Pizzini. Nella ripresa non cambia nulla e il 3-0 per i lecchesi arriva al 7 minuto, con Vairani che appena entrato mette in rete il tris. Cala il definitivo poker Adamoli nei minuti di recupero della gara. Brianza Olginatese e Delpiano che festeggiano così la quarta posizione nel girone B di Eccellenza.

Ecco la classifica aggiornata del girone B:

Tritium 48

Mapello 43

Leon 36

Brianza Olginatese 33

Club Milanese 30

Lemine Almenno 30

Forza e Costanza 29

Scanzorosciate 29

Juvenes Pradalunghese 28

Altabrianza Tavernerio 26

San Pellegrino 25

Cisanese 24

Trevigliese 20

Luciano Manara 18

Zingonia Verdellino 18

Vertovese 16

Valcalepio 11

AlbinoGandino 10