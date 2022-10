Il Lecco batte anche la Juve e vola al secondo posto in classifica

Il Lecco supera a pieni voti l?esame Juventus Next Gen ed è secondo in classifica. Al Rigamonti Ceppi basta un rigore di Pinzauti per superare i bianconeri. I blucelesti, compatti, gestiscono la partita con autorità e soffrono solo un po? nel finale. Sono 13 punti nelle ultime 5 gare con Foschi in panchina.

Al 32? cross di Zambataro, colpo di testa di Buso nel cuore dell'area su cui Stramaccioni gioca a pallamano: rigore netto. Dal dischetto Pinzauti è freddissimo e porta in vantaggio il Lecco. Sarà il gol della vittoria. La Juve colpisce una traversa con Cudrige e nel finale un palo con Mulazzi.

Calcio Lecco 1-0 Juventus Next Gen (1-0)

Marcatori: Pinzauti (L) su rigore al 33? p.t.

Lecco (3-5-2) Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Zambataro, Galli (dal 19? s.t. Ilari), Girelli, Zuccon, Giudici (dal 13? s.t. Rossi); Pinzauti (dal 33? s.t. Longo), Buso (dal 19? s.t. Scapuzzi) (Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Stanga, Purro). All. Foschi.

Juventus Next Gen (3-5-2): Garofani; Nzouango (dal 1? s.t. Rafia), Stramaccioni, Muharemovic (dal 1? s.t. Poli); Mulazzi, Sersanti, Barrenechea, Iocolano (dal 30? s.t. Cerri), Turicchia; Cudrig (dal 18? s.t. Compagnon), Da Graca (dal 18? s.t. Pecorino). (Raina, Scaglia, Riccio, Zuelli, Verduci, Bonetti, Lipari, Palumbo, Barbieri, Besaggio). All. Brambilla.

Arbitro: sig. Domenico Mirabella di Napoli (Mastrosimone di Rimini, Sbardella di Belluno. IV Uomo: Marco Testaì di Catania).

Note: spettatori 1.025, quota abbonati e incasso non comunicati; ammoniti Scapuzzi, Pinzauti; angoli 7-5.

Gli highlights