Il Lecco supera anche l'ostacolo Renate: è a un punto della vetta

Lecco umile e concreto: battuto il Renate, terza vittoria di fila e vetta vicina. I blucelesti vincono di misura grazie alla rete di Giudici al 36' del primo tempo. Al 15' della ripresa secondo giallo a Buso e ultimi 40 minuti in dieci, ma i brianzoli sono fermati dal palo. Il Pordenone è ora a un solo punto di distanza.

Il gol del Lecco al 35': bella transizione di Buso che apre a destra su Giudici; il capitano sterza sul mancino, una finta e tiro violento su cui c?è la deviazione decisiva di Possenti che fa impennare il pallone sotto il sette.

Al 48' Morachioli sulla sinistra fa tutto alla grande e serve in centro Malotti che calcia con il mancino e colpisce il palo, sul rimpallo Sorrentino si divora il pareggio in spaccata. Al 52' Buso dà una leggerissima trattenuta a un avversario e, già ammonito, viene espulso con troppa severità. Nel finale il Renate attacca ma si affida principalmente a tiri da fuori, unica vera chance per Baldassin in spaccata ma Melgrati è bravo a opporsi. Finisce 1-0.

Calcio Lecco 1-0 Renate (1-0)

Marcatori: Giudici (L) al 36? p.t.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Zambataro, Girelli (dal 25? s.t. Lakti), Galli (dal 36? s.t. Maldonado), Ilari (dal 25? s.t. Zuccon), Giudici (dal 28? s.t. Lepore); Pinzauti (dal 36? s.t. Mangni), Buso (Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Liberati, Rossi). All. Luciano Foschi.

Renate (4-3-3): Drago; Angeli, Silva, Possenti (dal 15? s.t. Sgarbi), Ermacora; Baldassin, Esposito, Morachioli; Sorrentino (dal 15? s.t. Ghezzi), Maistrello, Malotti. (Furlanetto, Menna, Zalli, Squizzato, Larotonda, Rossetti, Marano, Simonetti). All. Andrea Dossena.

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como; ass. Tinello di Rovigo e Franco di Padova; IV uomo: Olmi Zippilli di Mantova.

Note: spettatori 1000; ammoniti Giudici, Buso, Ermacora. Espulso Buso per doppia ammonizione. Angoli 4-3.

Gli highlights del match