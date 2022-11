La Casatese ritrova il sorriso e la vittoria: battuto il Seregno

Finalmente torna alla vittoria la Casatese di mister Commisso che trova i tre punti contro i brianzoli di Seregno. Una vittoria che mancava da ben tre giornate e che rilancia in classifca i lecchesi che si portano a solo un punto di distanza dalla zona playoff.

La gara vede partire molto bene i biancorossi che spingono nella prima frazione di gioco e poco prima de 30' va a segno Quaggio che porta in vantaggio, meritatamente, la formazione di Casa. L'1-0 però non dura molto, infatti la compagine lecchese viene raggiunta sul pari allo scadere dei 45 minuti con Diop che in area realizza un ottimo diagonale. 1-1 raggiunto dal Seregno. Al rientro in campo gli uomini di Commisso si portano in avanti alla ricerca del gol vittoria che arriva un minuto prima del settantacinquesimo: mischia in area di rigore del Seregno e il più veloce di tutti è Sassella che realizza il due a uno definitvo.

Con questi tre punti i biancorossi salgono a quota 17 punti in graduatoria, a -1 dalla zona playoff.



A parlare a fine gara il mister della prima squadra biancorossa, che commenta così i tre punti conquistati: "Questa è una vittoria con la V maiuscola, che ci mancava dalla seconda gara di campionato con l'Arconatese, almeno nel nostra campo. Ennesima buona prestazione dove abbiamo creato tanto senza riuscire sempre a finalizzare, peccato per il gol subito ma siamo stati bravi a reagire e trovare la rete del due a uno. Contento per i tre punti e per i ragazzi che diciamo la verità se la sono meritata. Prossima gara sarà contro il Sona difficile come tutte le altre, anche oggi i veneti hanno vinto a Varese dimostrando della difficoltà del girone"