La ColicoDerviese è in grande forma: poker al Barzago

Nel girone B di Promozione la ColicoDerviese continua a stupire e ottiene un grande successo sui cugini del Barzago. Il tabellino finale parla di 5-0, un risultato netto che permette ai lecchesi di "respirare" in ottica della volata finale per la salvezza. Dopo un primo tempo senza troppe emozioni, il secondo si vivacizza completamente. Al 50' Maugeri segna il primo gol in promozione e porta in avanti i gialloblu di Colico. Al 75' arriva un fallo ai danni di Rota in area e Scotti dal dischetto raddoppia. Ecco che il Barzago inizia a perdere la solidità e , poco dopo il 2-0 arriva la terza rete con Rota. D'Agostino, appena entrato, segna il quarto gol della giornata con un pallonetto servito da un Rota in ottima forma. Nei minuti di recupero arriva anche il quinto gol con De Carli.

Una vittoria che permette alla ColicoDerviese di fare un piccolo salto in avanti in ottica salvezza.

Ecco la classifica del girone B

Alta Brianza 59

Muggiò 55

Arcellasco 51

Cinisello 50

Lissone 39

Olimpiagrenta 38

Cavenago 37

Sondrio 36

Concorezzese 36

Casati Arcore 31

Olgiate Aurora 27

ColicoDerviese 25

Vibe Ronchese 23

Cob 91 20

Arcadia Dolzago 16

Barzago 15