Battistini riprende l'Ancona, il Lecco va ai quarti: oggi l'avversaria

Uno spettacolo sugli spalti, con 4.085 spettatori. Un po’ meno in campo, in una partita brutta, molle e sporca. Ma alla fine contano i risultati e il Lecco, con due sofferti pareggi, supera l’Ancona e passa il turno dei play off, continuando a sognare. In gol Di Massimo per gli ospiti a fine primo tempo, mentre i blucelesti sono stati trascinati dal loro leader difensivo Matteo Battistini a venti minuti dalla fine della gara.

Lecco, ai quarti una tra Pordenone, Crotone, Virtus Entella e Cesena

Sarà il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi a sorteggiare, oggi nella sede della Lega Pro in via Jacopo da Diacceto a Firenze, gli accoppiamenti dei playoff di Serie C 2023. Le mani del tecnico neroverde indicheranno la strada che porterà le squadre qualificate dal “Secondo Turno Playoff Nazionale” alle finalissime per la B del 13 e 18 giugno. Il Lecco incrocerà , prima in casa sabato 27 maggio e poi in trasferta il 31 maggio, una tra Crotone, Cesena, Pordenone e Virtus Entella, ovvero le quattro teste di serie in questi quarti di finale. Il sorteggio del Secondo Turno Playoff avrà inizio alle ore 12 di martedì 23 maggio. Sarà possibile seguirlo live sui canali Youtube e Facebook di Lega Pro e su Sky Sport 24.

Calcio Lecco 1-1 Ancona (0-1)

Marcatori: DI Massimo (A) al 48′ p.t.; Battistini (L) al 26′ s.t.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi (dal 29′ s.t. Lakti); Giudici, Zuccon, Galli (dal 7′ s.t. Ilari), Girelli (dal 26′ s.t. Mangni), Lepore; Buso, Pinzauti (Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Martorelli, Zambataro, Cusumano, Bunino, Ardizzone). All. Foschi.

Ancona (3-4-2-1): Perucchini; Barnabà (dal 33′ s.t. Prezioso), De Santis, Camigliano (dal 33′ s.t. Petrella); Brogni (dal 14′ s.t. Martina), Gatto, Paolucci, Mezzoni (dal 14′ s.t. Mondonico); Di Massimo (dal 23′ s.t. Moretti), Simonetti; Spagnoli (Piergiacomi, Vitali, Lombardi, Melchiorri, Ruani, Pecci, Mattioli, Fantoni, Basso). All. Donadel.

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia; ass: Egidio Marchetti di Trento, Giovanni Dell’Orco di Policoro; IV uomo: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Note: Spettatori 4.085 paganti; ammoniti: Paolucci, Spagnoli, Zuccon. Angoli: 7-2.

Lecco 1-1 Ancona: la sintesi