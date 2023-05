Ancora Lecco-Pordenone. La Lega Pro ha sorteggiato i quarti di finale play off, componendo l'intero tabellone che ci porterà verso la quarta e ultima promozione in Serie B. I blucelesti debutteranno in casa sabato 27 maggio, poi saranno di scena a Fontanafredda il 31 maggio: calcio d’inizio alle 20.30. In caso di superamento del turno la squadra di Foschi troverebbe la vincente di Vicenza-Cesena, sempre con la prima gara da giocare tra le mura amiche del “Rigamonti-Ceppi”. La parte superiore del tabellone è rappresentata dagli abbinamenti Pescara-Virtus Entella e Foggia-Crotone. La chicca? Il Lecco giocherebbe in casa la finale di ritorno del 18 giugno, come già deciso dalla Lega.

I play off di Serie C 2022/2023

SECONDO TURNO PLAY OFF NAZIONALE

TESTA DI SERIE AVVERSARIA PORDENONE LECCO CROTONE FOGGIA VIRTUS ENTELLA PESCARA CESENA L.R. VICENZA

LE SEMIFINALI

SEMIFINALE A SEMIFINALE B FOGGIA/CROTONE – PESCARA-ENTELLA LECCO/PORDENONE – VICENZA-CESENA

LA FINALE: Semifinale A – Semifinale B.

PRIMO TURNO PLAY OFF NAZIONALE

Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 188/DIV di Lega Pro del 06.03.2023 ed in relazione al sorteggio effettuato in data odierna presso la sede della Lega Pro, gli abbinamenti programmati delle gare del Primo Turno della Fase Play Off Nazionale:

GARE DI ANDATA – GIOVEDÌ 18 MAGGIO

ANCONA – LECCO 2-2 VIRTUS VERONA – PESCARA 2-2 AUDACE CERIGNOLA – FOGGIA 4-1 PRO SESTO – L.R. VICENZA 2-1 GUBBIO – VIRTUS ENTELLA 2-0

GARE DI RITORNO – LUNEDÌ 22 MAGGIO

LECCO – ANCONA 1-1 PESCARA – VIRTUS VERONA 3-1 FOGGIA – AUDACE CERIGNOLA 3-0 L.R. VICENZA – PRO SESTO 2-0 VIRTUS ENTELLA – GUBBIO 3-1

Modalità di svolgimento

Il Primo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gare di andata e ritorno.

Le società “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa.

Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale.

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale la società “testa di serie”, ai sensi delle disposizioni del Regolamento.

SECONDO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE – DOMENICA 14 MAGGIO 2023

I risultati:

GIRONE A PRO SESTO – RENATE 1-1 PADOVA – VIRTUS VERONA 0-1 GIRONE B CARRARESE – ANCONA 0-1 GUBBIO – PONTEDERA 1-1 GIRONE C FOGGIA – POTENZA 1-1 AUDACE CERIGNOLA – MONOPOLI 2-1

PRIMO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE

I risultati:

GIRONE A PADOVA – PERGOLETTESE 1-0 VIRTUS VERONA – NOVARA 3-0 RENATE – ARZIGNANO V. 0-0 GIRONE B GUBBIO – RECANATESE 1-1 PONTEDERA – RIMINI 2-1 ANCONA – LUCCHESE 1-1 GIRONE C AUDACE CERIGNOLA – JUVE STABIA 3-0 PICERNO – POTENZA 0-1 MONOPOLI – LATINA 1-0

Play off Serie C 2022/2023: il nuovo calendario

Il Presidente di Lega Pro su espresso mandato del Consiglio Direttivo di Lega tenutosi in data 27.04.2023, ha disposto, a parziale modifica del Comunicato Ufficiale n. 180/L del 06.03.2023, l’aggiornamento delle date Play Off come di seguito riportate.