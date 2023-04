Il terzo posto è un grande risultato, il migliore degli ultimi 50 anni, dall’ultima Serie B disputata. Niente da dire. I rimpianti, però, guardando questo girone A, sono grandi. Il Lecco butta via un secondo posto alla portata, per un punto (utile a scavalcare il Pordenone, con lo scontro diretto negativo), e andrà ai play-off da terza, che significa entrare nella prima fase nazionale. Per vincere e salire in B sono otto partite. Molto complicato. Avrebbero potuto essere sei.

Un altro rimpianto è la Pro Vercelli vista in un Rigamonti Ceppi pieno (2.500 spettatori) e festante (bella coreografia della Nord): una squadra “brutta e cattiva”, che aveva la mission di prendere un punto (col contemporaneo ko del Mantova) e ci riesce con il minimo sforzo.

Calcio Lecco 0-0 Pro Vercelli

Lecco (3-5-2): Melgrati; Bianconi, Battistini, Enrici; Giudici, Galli (dal 22′ s.t. Ardizzone), Girelli, Ilari, Zambataro (dal 30′ s.t. Tordini); Buso, Bunino (dal 18′ s.t. Mangni) (Stucchi, Maffi, Celjak, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Cusumano). All. Luciano Foschi.

Pro Vercelli (4-2-3-1): Valentini; Iezzi, Cristini, Perrotta, Rizzo N. (dal 17′ s.t. Clemente); Calvano, Saco; Laribi, Iotti, Vergara (dal 31′ s.t. Gatto); Arrighini. (Rizzo M., Lancellotti, Vaccarezza, Corradini, Emmanuell, Rojas, Comi, Costanzo, Gheza, Macanthony, Guindo, Contaldo). All. Massimo Gardano.

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo, ass. Davide Santarossa di Pordenone, Cristiano Pelosi di Ercolano; IV uomo: Andrea Mazzer di Conegliano.

Note: Spettatori: 2552 paganti; 400 abbonati, 120 ospiti. Ammoniti: Cristini, Iezzi, Ilari. Espulso Girelli al 32′ s.t. per gioco violento. Angoli 2-1.

Lecco 0-0 Pro Vercelli: la sintesi