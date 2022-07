Il Lecco batte il Sant'Angelo con Buso e Scapuzzi: debutto positivo

Positiva "prima" per i blucelesti. Trecento persone hanno accompagnato il debutto stagionale della Calcio Lecco 1912. I blucelesti hanno risposto con un secco 2-0 nella comunque bella cornice di pubblico dello stadio “Rigamonti-Ceppi”, dove il patron Paolo Leonardo Di Nunno è stato solleticato dai tifosi dopo le ultime notizie relative alle possibili variazioni dell’assetto societario. Mister Alessio Tacchinardi può incassare le prime risposte positive soprattutto dal reparto difensivo, da Ilari, Buso, Scapuzzi, oltre che dall’intraprendenza dei tanti giovani schierati tra primo e secondo tempo, ai quali andrà necessariamente affiancati altri pezzi over per rendere funzionale tutta questa esuberanza. Proprio Buso, su calcio di rigore nel primo tempo, e Scapuzzi hanno risolto la questione Sant’Angelo, guidata in panchina da un grande ex come mister Alessio Pala e in campo da un altro grande ex come capitan Alessio Bugno, tra i più intraprendenti dei suoi. Nel secondo tempo, invece, ampio spazio per l’attaccante Nicolò Vai, protagonista con Gaburro nella promozione del 2019. Assenti Lorenzo Pinzauti e il portiere Melgrati, mentre l’unico elemento non utilizzato è stato il difensore Vavassori, che potrebbe lasciare il gruppo bluceleste proprio in queste ore.

Lecco-Sant'Angelo: la sintesi