Un Lecco pazzesco! Tris al Vicenza, apoteosi al "Rigamonti-Ceppi"

Un Lecco pazzesco ne dà tre al Vicenza. I biancorossi, arrivati in riva al Lario con l'etichetta di super favorita per la vittoria finale, hanno incassato una pesante sconfitta per mano dei blucelesti: si tratta del primo ko per mister Francesco Modesto, che ha dovuto ingoiare il primo boccone amaro servito da Stefano Girelli, Lorenzo Pinzauti e Nicolò Buso durante la ripresa. Un risultato meritato per la compagine guidata da mister Luciano Foschi, nettamente superiore sotto il profilo della cattiveria agonistica per tutta la durata del match: le tre reti sono state il giusto premio per quanto profuso in campo anche in precedenza. Decisamente bella anche la cornice di pubblico, con i quasi seicento spettatori arrivati dal Veneto a portare il totale dei presenti ben oltre le duemila unità.

Calcio Lecco 3-0 Vicenza (0-0)

Marcatori: Girelli (L) al 6′ s.t., Pinzauti (L) su rigore al 9′ s.t., Buso (L) al 13′ s.t.

Lecco (3-5-2) Stucchi; Celjak, Pecorini (dal 38′ s.t. Maldini), Enrici; Lepore, Galli (dal 38′ s.t. Zuccon), Girelli, Ardizzone, Giudici (dal 28 s.t. Zambataro); Buso (dal 18′ s.t. Tordini), Pinzauti (dal 38′ s.t. Mangni). (Maffi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Stanga, Longo, Cusumano, Mangni, Zuccon). All. Luciano Foschi.

Vicenza (3-4-2-1) Confente; Ierardi, Bellich (dal 12′ s.t. Ronaldo), Pasini; Dalmonte (dal 17′ s.t. Valietti), Cavion (dal 17′ s.t. Zonta), Jimenez, Greco; Rolfini (dal 32′ s.t. Begic), Stoppa (dal 17′ s.t. Giacomelli); Ferrari (Brzan, Iacobucci, Corradi, Padella, Begic, Cappelletti, Alessio, Sandon, Oviszach, Busatto). All. Francesco Modesto.

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari, ass. De Angelis di Roma, Cavotta di Città di Castello, IV uomo: Turrini di Firenze.

Note: terreno in discrete condizioni, spettatori 2.350 (580 ospiti); ammoniti: Pasini, Galli, Pecorini, Bellich, Buso, Celjak. Angoli: 2-3.