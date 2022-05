Olimpiagrenta, salva e un quinto posto finale

Per quanto riguarda il girone B di Promozione, una vera sorpresa alla fine di questo campinoato c'è stata: stiamo parlando dei lecchesi dell'Olimpiagrenta. Al loro primo vero campionato di Promozione, chiude al quinto posto in classifica, ma fuori dai playoff per la forbice di punti rispetto all'AltaBrianza. I ragazzi in verdegranata concludono la stagione al quinto posto con 48 punti all’attivo, frutto di 14 vittorie e 6 pareggi; 10 invece le sconfitte



Ecco la classifica dopo la conclusione del campionato di Promozione:



Muggiò 70

Alta Brianza 64

Cinisello 60

Arcellasco 59

Olimpiagrenta 48

Casati Arcore 46

Lissone 43

Concorezzese 43

Sondrio 41

Cavenago 39

Olgiate Aurora 33

ColicoDerviese 31

Vibe Ronchese 28

Cob 91 24



Arcadia Dolzago 20Barzago 18