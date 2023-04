Le amnesie difensive costano carissimo: il Lecco cade a Padova

Il Lecco parte male a Padova, con un assetto troppo leggero (Mangni-Tordini) e non punge. Dietro la difesa è immobile su due azioni dei veneti che valgono due gol di testa, quindi nella ripresa i cambi di Foschi (dentro Pinzauti e Bunino) producono la svolta: Tordini la riapre, ma un'amnesia colossale di Battistini significa 3-1 e fine dei giochi. Solo la contemporanea sconfitta di Pro Sesto e Pordenone consente ai blucelesti di poter arrivare all'ultima giornata con il pallino in mano per il secondo posto: deciderà il match casalingo con la Pro Vercelli.

Al 4' uno squillo del Padova: cross da sinistra di Radrezza dopo un bello scambio e imperioso colpo di testa di Vasic che insacca con potenza saltando sopra i difensori blucelesti.

La legge del calcio colpisce al 26': palla sul secondo palo per Giudici che calcia e trova una respinta della difesa, Mangni sul tap-in a colpo quasi sicuro centra Donnarumma. Contropiede classico dei padroni di casa che vanno fino in fondo a destra con Bortolussi, cross sul lato scoperto e colpo di testa non irresistibile di Jelenic che fa rimbalzare il pallone e beffa Melgrati in ritardo.

Minuto 64: Battistini lancia, Bunino fa la torre per Pinzauti sulla destra, servizio in mezzo e inserimento vincente e puntuale di Tordini che segna col mancino il 2-1 per riaprire il match. Ma l'ennesimo errore, al 77′, è fatale: rilancio dalla difesa veneta, Battistini si addormenta e lascia la palla a Russini che si invola e va in porta battendo Melgrati.

Padova 3-1 Calcio Lecco (2-0)

Marcatori: Vasic (L) al 5′ p.t., Jelenic al 27′ p.t.; Tordini (L) al 20′ s.t.; Russini (P) al 31′ s.t.

Padova (4-3-3): Donnarumma; Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello (dal 34′ s.t. per Zanchi); Vasic (dall’11’ s.t. Franchini), Radrezza (dal 25′ p.t. Cretella), Dezi; Jelenic (dal 25′ s.t. Piovanello), Bortolussi, Russini (dal 34′ s.t. Kirwan). (Zanellati, Fortin, Ilie, Ceravolo, Curcio, Cannavò, De Marchi). All. Vincenzo Torrente.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici (dal 9′ s.t. Zambataro); Giudici, Galli (dal 20′ s.t. Ilari), Girelli (dal 1′ s.t. Pinzauti), Zuccon, Lepore; Mangni (dal 1′ s.t. Bunino), Tordini (Stucchi, Maffi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Cusumano, Bianconi, Ardizzone). All. Luciano Foschi

Arbitro: Mario Perri di Roma 1, Ass. Markiyan Voytuk di Ancona, Nicola Morea di Molfetta; IV uomo: Enrico Eremitaggio di Ancona.

Note: 2.950 spettatori, 139 tifosi da Lecco. Angoli 5-3. Ammoniti: Mangni, Crivello, Giudici, Zuccon, Franchini, Lepore, Bunino.

