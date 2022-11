Il Pordenone sommerge il Lecco di gol: disfatta in Friuli

Il Lecco affonda in Friuli: a Lignano Sabbiadoro i blucelesti vengono sommersi di gol dalla corazzata Pordenone e incassano la seconda sconfitta consecutiva.

Passano 23 secondi, Candellone lancia Torrasi e Battistini alza la gamba, calcio di rigore. Burrai va all'angolino ma trova un super Melgrati.

Partita vivace e al 10' Pinato dal limite dell’area trova un sinistro di mezzo esterno che si infila sotto la traversa e batte Melgrati. Il Pordenone ha la mira giusta: al 12' Dubickas prende palla, sgroppa e dai trenta metri infila un mancino micidiale per il 2-0.

Al 43' da rimessa laterale Dubickas e Pinato dialogano con troppa libertà nel cuore dell’area e il "7" batte Melgrati per la doppietta personale. Al 60' palla sulla trequarti di Torrasi di punta per Candellone, che sfida in velocità la retroguardia bluceleste e in diagonale infila Melgrati per il poker. Al 75' punizione da sinistra e colpo di testa di Ajeti: sbaglia anche Melgrati che non trattiene il pallone.

Pordenone 5-0 Calcio Lecco (3-0)

Marcatori: 10′ pt Pinato (P); 12′ pt e 42′ pt Dubickas (P); 15′ st Candellone (P); 32′ st Ajeti.

Pordenone (4-3-1-2): Festa; Bruscagnin, Ajeti, Bassoli, Benedetti; Torrasi, Burrai, Pinato (dal 18′ st Deli); Zammarini; Dubickas (dal 24′ st Piscopo), Candellone (Martínez, Giust, Maset, Ingrosso, Giorico, Biondi, Piscopo, Comuzzo, Baldassarri). All. Domenico Di Carlo.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Maldini, Battistini (dal 1′ st Pecorini), Enrici; Zambataro, Girelli, Galli, Zuccon (dal 20′ st Lakti), Giudici; Mangni ( 10′ st Buso), Pinzauti (dal 1’st Scapuzzi). (Stucchi, Maffi, Lepore, Buso, Sangalli, Stanga, Maldonado, Purro, Ilari, Rossi, Lakti. All. Luciano Foschi.

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino, ass. Ricciardi di Ancona e Spataru di Siena. Iv uomo: Restaldo di Ivrea.

Note: ammoniti Battistini, Pinzauti (L) e Torrasi, Festa (P).

Gli highlights della partita