Promozione B, Sconfitte per Olgiate Aurora e Olimpiagrenta

Nel turno infrasettimanale di Promozione, valido per il recupero della seconda giornata di ritorno di questo campionato sono arrivate delle sconfitte per due delle cinque lecchesi del girone B. L'Olimpiagrenta, di misura, ha perso 1-0 sul campo del Cinisello che grazie alla rete segnata nei primi minuti da Volpi, controlla per tutto il tempo la gara. Dall'altro lato, la formazione di Olgiate ha incontrato il Muggiò, seconda della classe, e ha subito un bel 3-1. Per i lecchesi a segno Raba.

Domenica le due squadre lecchesi saranno impegnate la prima in casa contro il Lissone, mentre la seconda in trasferta a Colico.

La prossima domenica si ritorna a giocare alle 15.30 ed ecco quali saranno le altre gare del weekend.

Alta Brianza - Arcellasco -

Sondrio - Muggiò

Arcadia Dolzago - Cob 91

Concorezzese - Barzago

Vibe Ronchese - Casati Arcore

Cavenago - Cinisello