Promozione, riparte con il sorriso il campionato del Calolziocorte

Domenica alle 14.30 le formazioni del campionato di Promozione sono finalmente tornate in campo a giocare, dopo quasi un mese di stop per la lunga sosta natalizia le compagini lecchesi hanno ripreso, quindi, il campionato. Ecco che così si è disputata la prima giornata del girone di ritorno: ci sono state sorprese e conferme, ma comunque la tredicesima giornata del girone B ha regalato come sempre grandi emozioni.

Partiamo dal Calolziocorte, la formazione lecchese al suo primo anno in Promozione si trova esattamente a metà classifica e nella prima giornata di ritorno ha affrontato nel derby tutto lecchese la compagine gialloblu del ColicoDerviese. Nel derby interprovinciale, insomma, si è imposta con il risultato di 3-1 frutto delle reti di Bianco, Bompani e Turetta che hanno regalato la vittoria e i primi tre punti del 2023. La compagine di Calolziocorte si è portata in vantaggio di due reti, poi Raba della Colicoderviese ha di fatto riaperto la gara e ci ha pensato Turetta a chiudere il match. In ogni caso, la formazione guidata da mister Perego si è portata in sesta posizione a quota 26 punti.

Questo il turno delle altre squadre e gli altri risultati del weekend:

Speranza Agrate – Arcellasco 1-2

Calolziocorte – Colicoderviese 3-1

Casati Calcio Arcore – Biassono 1-0

Concorezzese – Costamasnaga 4-3

GrentArcadia - Nuova Sondrio 1-5

Missaglia Maresso – Lissone 0-5

VIbe R onchese - Galbiate 1974 1-1

Olgiate Aurora – Cavenago 0-0

Ecco la classifica aggiornata:

Arcellasco 38

Nuova Sondrio 37

Casati Arcore 31

Biassono 28

Cavenago 28

Calolziocorte 26

Concorezzese 23

Speranza Agrate 23

Vibe Ronchese 21

ColicoDerviese 19

Galbiate 17

Lissone 17

GrentArcadia 14

Aurora Olgiate 9

MissagliaMaresso 5