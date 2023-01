Riparte il campionato di Promozione, l'Aurora Olgiate aspetta una monzese

Domenica alle 14.30 si torna finalmente a giocare. Dopo quasi un mese di stop per la lunga sosta natalizia la formazione di Guadagno è pronta a tornare in campo, questa volta in casa per la prima giornata di ritorno contro il Cavenago.

Questa può essere una gara fondamentale per i giallorossi visto che si trova in penultima posizione e le dirette concorrenti per i playout e quindi il terzultimo posto rischiano di allontanarsi sempre di più e, quindi, devono cogliere l’occasione per accorciare di qualche lunghezza. In ogni caso, nelle ultime tre gare sono arrivate tre sconfitte, sui 9 punti disponibili i lecchesi non se ne sono portati a casa nessuno. Di fatto, la formazione di Olgiate sta disputando un campionato veramente difficile e il rischio è quello di dover lasciare la categoria. Al momento si trova a 8 punti in classifica e gli avversari di Cavenago, invece occupano la quinta posizione a quota 27.

Domenica si troveranno di fronte i cavenaghesi di Frugeri, che nelle ultime tre giornate hanno ottenuto due vittorie e una sconfitta. Sicuramente la sfida non sarà semplice: i ragazzi di Guadagno dovranno dimostrare di voler lasciare la posizione che occupano e potranno trovarsi di fronte un avversario agguerrito che vuole continuare a tenere un passo importante.

Questo il turno delle altre squadre, si parte con l'anticipo del 21 gennaio:

Speranza Agrate - Arcellasco Città di Erba

Poi si prosegue domenica 22 gennaio:

Calolziocorte - Colicoderviese

Casati Calcio Arcore - Biassono

Concorezzese - Costamasnaga

GrentArcadia - Nuova Sondrio

Missaglia Maresso - Lissone

VIbe Tronchese - Galbiate 1974

Ecco la classifica alla fine del girone di andata:

Arcellasco 35

Nuova Sondrio 34

Biassono 28

Casati Arcore 28

Cavenago 27

Calolziocorte 23

Speranza Agrate 23

Concorezzese 20

Vibe Ronchese 20

ColicoDerviese 19

Costamasnaga 17

Galbiate 16

GrentArcadia 14

Lissone 14

Aurora Olgiate 8

MissagliaMaresso 5