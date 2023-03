Serie D - Casatese cinica, VirtusCiseranoBergamo stoppata 2-0

In un clima decisamente primaverile, va in scena sul terreno dello stadio orobico la sfida valevole per la 27° Giornata del girone B di serie D tra VirtusCiseranoBergamo e Casatese.

Il Presidente del CONI Giovanni Malagò, su invito del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ha chiesto di effettuare un minuto di silenzio in occasione delle manifestazioni sportive per le vittime del naufragio di Cutro, ed è così che si apre l'ingresso sul campo.

Al fischio di inizio di Amadei della sezione di Terni sono i ragazzi di del Prato ad impegnare l'estremo difensore biancorosso con uno spiovente dalla sinistra, poi il gioco per entrambe le fazioni si incanala prevalentemente a centrocampo e sulle corsie esterne. Sul taccuino dell’arbitro al 36′ finisce Caraffa che viene espulso per proteste.

Al rientro dagli spogliatoi però è la Casatese, forte dell'uomo in più, al 3′ ad andare in vantaggio con un assist al bacio di Pontiggia per Isella, quest’ultimo per Quaggio che batte l’incolpevole Cavalieri. Nella parte centrale della seconda frazione, nonostante l’inferiorità numerica dei padroni di casa, il gioco è prevalentemente di marca orobica che impensierisce, ma non spaventa, la retroguardia ospite Al minuto 17′ la mossa di mister Commisso con l’inserimento di Costanzo ridona vitalità e linfa propositiva a tutti gli undici in campo permettendo così di trovare il raddoppio con un tiro sotto misura di Comberiati a soli tre minuti dallo scadere del tempo regolamentare. Al 90 i locali restano addirittura in nove per l’espulsione di Gulinelli per gioco pericoloso. Finisce così, 0-2.

Domenica altra trasferta in casa dei brianzoli del Seregno.

IL TABELLINO

SSD VirtusCiseranoBergamo 1909 – USD Casatese 0-2 (0-0)

SSD VirtusCiseranoBergamo 1909: Cavalieri moioli Mosconi Cazzola Gritti Nessi Careccia Jaouhari Caraffa Panatti Belloli. A disp.: Bissa Tarasco Monti Donati pellegrini Manzi Vitali Martinelli Palazzi All.Sig. Ivan del Prato

USD Casatese: Merelli Scipione Comberiati Romano Pirola Videkon Sassella Pontiggia Quaggio Isella Stefanoni. A disp.: Picarelli Perego Gulinelli Polinghi Ballabio Costanzo Serra Ssaracino Personè. All.Sig. Giuseppe Commisso

Marcatori: 48′ Quaggio 82′ Comberiati (USDC)

Ammoniti: Moioli Cazzola (VCB), Pirola Polinghi. Espulsi: Caraffa (VCB), Gulinelli (USDC). Recupero: 1’+5′

Arbitro: Alessio Amadei di Terni (I° assistente Sig. Andrea Gentilezza di Civitavecchia, II° assistente Sig. Dario Fantaccione di Cinisello Balsamo)