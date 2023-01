Serie D: terzo ko consecutivo per la Casatese di mister Commisso

Il 2023 non sembra essere iniziato nel migliori dei modi per la formazione di Casatenovo. Ad oggi, da quando ha ripreso sono arrivate tre sconfitte consecutive, tra cui l'ultima proprio contro l'Arconatese per 1-0.

A regalare la vittoria ai milanesi e a sancire la sconfitta dei brianzoli è stata la rete al 25’ del secondo tempo di Ientile. Ma non solo. Anche perché per tre quarti di gara i lecchesi sono rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Picarelli e, ancora una volta questo ha portato di fatto alla sconfitta. Ora, però, serve una svolta per gli uomini di Commisso che salutano momentaneamente la zona playoff e rimangono fermi a quota 30 punti.

Questo il commento dell’allenatore a fine gara: “Questa è la terza partita consecutiva che giochiamo in dieci uomini, non ci facilita sicuramente e gli errori spesso si pagano. Se nel girone d'andata erano troppi i pareggi, ora perdiamo perché regaliamo troppo agli avversari”.