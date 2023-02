Lecco a forza tre: Ilari, Buso e Bunino stendono il Novara

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Lecco

Ilari, Buso e Bunino: il Lecco stende anche il Novara e si conferma una macchina quasi perfetta tra le mura amiche del "Rigamonti-Ceppi". I piemontesi incassano subito il doppio svantaggio e non riescono a rientrare nonostante il bel gol di Urso a inizio ripresa. L'espulsione di Desjardins spacca definitivamente la partita e lancia le Aquile verso la vetta della graduatoria.

Calcio Lecco 3-1 Novara (2-0)

Marcatori: Ilari (L) al 4′ p.t.; Buso (L) all’8′ p.t.; Urso (N) al 9′ s.t., Bunino (L) al 32′ s.t.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak (dal 35’ s.t. Bianconi), Battistini, Enrici; Giudici, Zuccon (dal 35′ s.t. Lakti), Ilari, Girelli, Zambataro (dal 14′ s.t. Lepore); Buso (dal 35′ s.t. Tordini), Pinzauti (dal 28′ s.t. Bunino) (Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Cusumano, Mangni). All. Luciano Foschi.

Novara (3-5-2): Desjardins; Benalouane (dal 13′ p.t. Galuppini), Bonaccorsi, Illanes; Ciancio, Calcagni (dal 21′ s.t. Marginean), Ranieri, Rocca, Urso; Spalluto (dal 21′ s.t. Pelagotti), Vuthaj (Menegaldo, Di Munno, Carillo, Fragomeni, Martgiotta, Gonzalez, Scariano, Federico, Sartor, Saidi). all.: Marco Marchionni.

Note: giornata fresca; terreno in buone condizioni, spettatori 1.382; incasso non comunicato. Angoli: 6-3.

Ammoniti: Enrici, Calcagni, Ilari, Bonaccorsi, Urso, Pinzauti, Rocca, Marginean; espulso Desjardins per fallo di reazione al 19′ s.t.

Arbitro: Samuele Andreano di Prato, ass. Nicola Morea di Molfetta, Gianluca Scandovi di Imola; IV Uomo: Umberto Spedale di Palermo.

Note: Spettatori 1382. Angoli: 6-3. Ammoniti: Enrici, Calcagni, Ilari, Bonaccorsi, Urso, Pinzauti, Rocca, Marginean; espulso Desjardins per fallo di reazione al 19′ s.t.

Lecco 2-1 Novara: la sintesi