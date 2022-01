Un Lecco ispirato da Petrovic e Ganz mette al tappeto la Triestina

Un Lecco ispirato abbatte la Triestina al Rigamonti Ceppi nel segno di Petrovic e Ganz, inedita coppia d'attacco che mister Luciano De Paola sceglie dall'inizio pescando la carta vincente del match.

Il vantaggio del Lecco dopo la mezz’ora grazie a una grande giocata di Petrovic che aggira un difensore a destra e mette in area un rasoterra su cui Volta, in scivolata, anticipa il proprio portiere e insacca il pallone.

Al 62′ grande azione del Lecco con Giudici che da sinistra si accentra e apre per Celjak, cross immediato per Petrovic che porta via due difensori e apre lo spazio per Ganz, il quale di testa batte Offredi per il raddoppio.

Nel finale spazio a Reda, classe 2002, che nel recupero si fa espellere con rosso diretto per una doppia gomitata a Negro. Finisce 2-0, i blucelesti tornano ai tre punti.

Calcio Lecco 2-0 Triestina (1-0)

Marcatori: Volta (T) autorete al 31′ p.t. Ganz (L) al 17′ s.t.

Lecco (4-4-2): Pissardo; Celjak, Marzorati, Battistini, Enrici; Giudici (dal 33′ s.t. Capoferri), Masini, Kraja (dal 23′ s.t Lora), Zambataro (dal 46′ p.t. Nesta); Petrovic (dal 33′ s.t. Reda), Ganz (dal 23′ s.t. Buso) (Libertazzi, Lakti, Merli Sala, Capoferri, Morosini, Sparandeo, Sberna, Italeng). All. De Paola.

Triestina (4-3-3): Offredi; Natalucci (dal 1′ s.t. Rapisard), Volta (dal 23′ s.t. Negro), Capela (dal 36′ p.t. Ligi), Lopez; Giorico, Iotti, Crimi; Procaccio (dal 1′ s.t. Trotta), Gomez, De Luca (dal 18′ s.t. Litteri) (Martinez, Giannò, Sarno, Bova, Petrella, Baldi, Calvano). All. Bucchi.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria, ass. Spina di Palermo, Bianchini di Perugia; IV uomo: Teghille di Collegio.

Note. Espulso Reda al 92′ per gioco violento. Ammoniti Marzorati, Natalucci, Buso. Angoli 4-3. Il presidente di Roitalia Matteo Sassano ha consegnato a Mattia Tordini il premio di miglior giocatore del contest Roitalia Football Talent 2021.

