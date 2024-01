Calcio e solidarietà protagonisti con il torneo dell'Academy Valle San Martino

Calcio, solidarietà, divertimento e buona cucina. Questi gli ottimi ingredienti che hanno caratterizzato il weekend dell'Academy Valle San Martino. Sabato e domenica, presso il campo dell'oratorio di Calolziocorte, si è infatti svolto il torneo di calcio riservato alla categoria Esordienti 2011/12.

In campo ben 8 squadre giovanili del territorio lecchese che si sono date battaglia nelle due giornate: Academy Valle San Martino, Bellagina, Osgb Merate, Aurora San Francesco, Zanetti, Futura 96, Polisportiva Monte Marenzo e Polisportiva 2B.

Ad avere la meglio sono stati i padroni di casa dell'Academy superando in finale i ragazzi dell'Aurora, vincitori della passata edizione. Ma non c'è stato solo il calcio in questa manifestazione. La giornata di domenica è stata infatti vissuta anche all'insegna della buona cucina proposta dei genitori dei ragazzi.

Prima delle premiazioni c'è poi stato il significativo intervento di Roberto Gualtieri, presidente dell'associazione Gli Amici di Chiara di Vercurago (impegnata nella raccolta fondi per il comitato Maria Letizia Verga), di cui l'Academy Valle San Martino è testimonial. Proprio a Gualtieri, introdotto dal dirigente Fabrizio Bertaglia, è stata consegnata una maglietta a ricordo di questo torneo e più in generale della collaborazione con l'associazione sportiva.

L'Academy calcistica, guidata dal presidente Massimo Pozzi e dal direttore sportivo Marco Migliucci, ha ringraziato i partecipanti dando appuntamento a nuovi eventi sportivi sul territorio.