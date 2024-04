La Polisportiva Valmadrera elegge il nuovo direttivo: i candidati

La Polisportiva Valmadrera elegge il nuovo consiglio direttivo. Nel primo pomeriggio di sabato 20 aprile il Salone dell'Oratorio di Via Bovara, 11, ospiterà l'assemblea straordinaria di tutti i soci della storica associazione sportiva: il direttivo rimarrà in carica per il triennio 2024 - 2027.

Saranno 9 i consiglieri da eleggere tra Greta Anghileri, Giuseppe Canali, Alessia De Capitani, Alberto De Pellegrin, Antonio Locatelli, Massimo Manzoni, Paolo Mauri, Nicolò Nutricati, Fabrizio Pensa, Matteo Pitton e Mauro Vassena. Hanno diritto al voto i soci della Polisportiva che hanno compiuto i 16 anni d'età e ognuno potrà indicare 5 preferenze.

Tale elezione cade nell'anno del cinquantesimo dalla nascita della Polisportiva Valmadrera e sarà compito “del nuovo consiglio direttivo coordinare gli eventi celebrativi previsti nella seconda metà del mese di maggio 2024”.