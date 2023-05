Italia chiama Lecco: Rota, Elia e Del Pero ai Mondiali di corsa in montagna

Tripla convocazione lecchese per i Mondiali di corsa in montagna che si terranno a Innsbruck da mercoledì 7 a sabato 10 giugno. Il commissario tecnico ha chiamato Andrea Rota, Andrea Elia (Osa Valmadrera) e Luca Del Pero (Sky Lario Runners); nello short trail gareggerà anche Martina Cumerlato, atleta bolzanina tesserata per i Falchi Olginatesi. Sarà Elia, di Malgrate, il primo a correre duranta la gara vertical di 7,1 chilometri - con 1.020 metri di dislivello positivo -, mentre i due compagni di squadra andranno in scena il giorno seguente nella short trail, gara da 44 chilometri e 3.200 metri di dislivello positivo.

Nei prossimi giorni la delegazione si sposterà in Austria per prendere confidenza con i percorsi.

Campionato Mondiale Mountain and Trail Running

Donne:

Vertical Uphill:

Valentina Belotti (Us Malonno)

Vivien Bonzi (La Recastello Radici Group)

Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita)

Elisa Sortini (Atl. Alta Valtellina)

Mountain Classic:

Vivien Bonzi (La Recastello Radici Group)

Sara Bottarelli (Freezone)

Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita)

Elisa Sortini (Atl. Alta Valtellina)

Short Trail:

Cecilia Basso (Orecchiella Garfagnana)

Martina Chialvo (Pod. Valle Varaita)

Fabiola Conti (Dinamo Team)

Martina Cumerlato (Gr. Escurs. Falchi Olginatesi)

Alice Gaggi (La Recastello Radici Group)

Chiara Giovando (Atl. Monterosa Fogu Arnad)

Long Trail:

Marina Cugnetto (Atl. Saluzzo)

Francesca Pretto (Atl. Vicentina)

Camilla Spagnol (Asd Team Km Sport)

Giuditta Turini (Pol. Sant’Orso Aosta)

Martina Valmassoi (Asd SS Limonese)

Donne U20:

Lucia Arnoldo (Atl. Dolomiti Belluno)

Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari)

Anna Hofer (Sportclub Merano)

Emily Vucemillo (Sportclub Merano)

Uomini:

Vertical Uphill:

Xavier Chevrier * (Atl. Valli Bergamasche)

Andrea Elia (OSA Org. Sportiva Alpinisti)

Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche)

Andrea Rostan (Atl. Saluzzo)

Tiziano Moia * (Gemonatletica)

Mountain Classic:

Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche)

Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche)

Luciano Rota (La Recastello Radici Group)

Alberto Vender (Dinamo Team)

Short Trail:

Luca Del Pero (Sky Lario Runners)

Davide Magnini (CS Esercito)

Cristian Minoggio (Dinamo Team)

Daniel Pattis (Suedtirol Team Club)

Francesco Puppi (Atl. Valle Brembana)

Andrea Rota (OSA Org. Sportiva Alpinisti)

Long Trail:

Luca Arrigoni (Pegarun Asd)

Philip Ausserhofer (Telmekom Team Suedtirol)

Manuel Bonardi (Atl. Pidaggia 1528)

Riccardo Borgialli (Sport Project VCO)

Davide Cheraz (Dinamo Team)

Andreas Reiterer (Dinamo Team)

Uomini U20: