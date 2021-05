Il sindaco riceve il Lecco Calcio a 5 in Municipio: «Orgogliosi di voi»

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, in compagnia dell’assessore allo Sport Emanuele Torri, ha ospitato lunedì pomeriggio il Lecco Calcio a 5 nella propria sala consigliare per complimentarsi con la società bluceleste dei prestigiosi traguardi sportivi raggiunti in questa stagione. Il presidente Elena Ionel, la dirigenza e l’intera rosa agli ordini di mister Pablo Parrilla hanno accolto con grande emozione l’invito del primo cittadino, regalando a lui e all’assessore Torri una delle nuove maglie personalizzate realizzate in occasione della Final Eight di Coppa Italia, ricevendo a loro volta in dono una targa celebrativa a nome di tutta la città.

«Non possiamo che essere orgogliosi di avere una squadra così vincente, giovane e ben preparata a rappresentare la nostra città – spiega Gattinoni – Ho notato soprattutto un grande affiatamento e un grande spirito di squadra, quindi vuol dire che c’è un grande lavoro prima di tutto nello spogliatoio e questo è merito di chi li prepara, dall’allenatore al suo staff e a tutta l’organizzazione societaria. La città è orgogliosa di questi giovani atleti e come amministrazione comunale ci impegneremo per far sì che tutti i talenti, che siano sportivi, artistici o di qualsiasi altro campo, a Lecco possano sentirsi a casa e sbocciare nel proprio campo. Questi giovani ci fanno sperare per il futuro dopo un anno così difficile».

«Vicini alla squadra»

Emanuele Torri promette di stare vicino alla squadra e si complimenta a sua volta con l’entourage bluceleste: «Ho avuto modo di conoscere questi ragazzi e sono rimasto entusiasta dell’aria che si respira all’interno del Lecco Calcio a 5. La nostra è un’amministrazione giovane, proprio come questa squadra che ha avuto l’età media più bassa di tutto il campionato, un dato da non sottovalutare e che ci rende ancor più felici. Mi sono emozionato nel vedere le partite della Final Eight ed è nato subito un ottimo feeling con questo gruppo che non vogliamo lasciar cadere. Ora attendiamo l’inizio della nuova stagione per venire a vedere le gare di A2 sugli spalti».

Grande emozione e soddisfazione in tutta la dirigenza bluceleste, come spiega il direttore generale Marcello Maruccia: «È stata un’emozione forte perché essere qui significa che l’Amministrazione comunale ha apprezzato il nostro lavoro e ha capito l’importanza degli storici traguardi che abbiamo raggiunto. Nell’ultima parte della stagione, da quando l’assessore Torri ha iniziato a seguirci, abbiamo veramente percepito la vicinanza di questa Amministrazione ed è una cosa che ci fa ben sperare per il futuro».

