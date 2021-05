Lecco Calcio a 5, la stagione termina con un'ottima prestazione alla Final eight

I blucelesti, dopo avere battuto il Modena Cavezzo 3-1, si arrendono soltanto ai rigori al Molfetta poi battuto in finale. L'annata, con la promozione in A2, è straordinaria

Una conclusione di stagione di alto livello, direttamente proporzionale a quanto mostrato durante tutto il campionato 2021/22. Il Lecco Calcio a 5 ha disputato la Final eight a Porto San Giorgio, nelle Marche, concludendo la sua avventura in semifinale.

La competizione ha messo di fronte le otto squadre in vetta al proprio girone di Serie B al termine dell'andata. Il Lecco, vincitore del gruppo "A" è tornato in Serie A2 a distanza di sei anni dall'ultima volta, al primo turno è riuscito a superare gli avversari emiliani del Modena Cavezzo per 3-1. Non ce l'ha fatta, invece, a guadagnare la finale, arrendendosi in semifinale alle Aquile Molfetta al termine di un match avvincente, conclusosi 11-9 ai rigori per i pugliesi.

Il Lecco è stato eliminato, ma i blucelesti hanno confermato in questa Final eight di essere una delle squadre più forti nel panorama nazionale della Serie B. Per la cronaca, il trofeo è stato vinto dall'Eur Massimo che ha battuto 4-2 il Molfetta impedendogli un "double" storico (oltre alla promozione in A2).