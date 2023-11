Doppio argento europeo per il Karate Olginate

Da martedì 14 a venerdì 17 novembre, ad Antibes in Francia, si sono disputati i campionati europei di karate organizzati dalla Wukf (World union Karate-do federation) con oltre 2.500 atleti iscritti. Portacolori dell'asd Bonsai Shito Ryu Karate Olginate, e della Nazionale Fesik è stato l'atleta Alessandro Mirto, che ha gareggiato nella specialità del kata (forme) nelle categorie stile Shito Ryu e all style (tutti gli stili).

"Si è trattato di una competizione non semplice, vuoi per l'alto numero di partecipanti, soprattutto nella categoria all styles, dove gli iscritti erano 34 e vuoi anche per l'alto livello tecnico espresso che ha portato Alessandro a dover eseguire in entrambe le categorie un kata in più di spareggio per potersi aggiudicare la medaglia d'argento - ha commentato il direttore tecnico della Bonsai karate, il maestro Sergio Colombo - ogni anno il livello tecnico espresso da tutti gli atleti in gara si alza notevolmente regalando cosi ancor più valore alle medaglie conquistate".

Alessandro è stato bravissimo, le medaglie conquistate oggi hanno ripagato i duri allenamenti fatti negli ultimi anni che l hanno portato a essere selezionato ufficialmente come atleta della nazionale Fesik per lo stile Shito Ryu. "Alessandro è un atleta ancora giovane, ha appena iniziato il suo cammino a livello internazionale e non fa niente se è sfuggita la medaglia d'oro. Anzi, forse per questa volta, è meglio così, abbiamo un nuovo obiettivo che sicuramente raggiungeremo".

"Come presidente e direttore tecnico del Bonsai Karate Shito Ryu Olginate, ringrazio tutto lo staff tecnico delle palestre di Olginate e Valmadrera per il grande lavoro fatto, la Fesik per avergli dato l'opportunità di mettersi in gioco e il nostro preparatore atletico Zappa Dimitri della Broken Barbell per l'ottima condizione fisica con la quale Alessandro ha affrontato la Competizione".