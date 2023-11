Marcia dei diritti e una strada per giocare con gli artisti a Olginate

Torna da lunedì a Olginate la Settimana dei diritti dei bambini, che giovedì mattina 23 novembre vedrà andare in scena l'ormai tradizionale Marcia dei diritti lungo le vie del paese, sfociando poi domenica 26 nella manifestazione "Una strada per giocare" aperta a tutta la popolazione. A proporla, come sempre, i volontari del Piedibus in collaborazione con la scuola primaria Rodari, la materna Chaplin e l'asilo di via Marconi, senza dimenticare il prezioso sostegno di Pro loco, Comune, Scuolaboriamo e altre associazioni del paese. Il tema sviluppato a livello di istituto comprensivo è quest'anno: "La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi".

"La marcia dei diritti di giovedì 23 partirà alle ore 8.40 circa dalla scuola primaria Rodari con arrivo al municipio dove si terrà un momento di animazione - fa sapere Silvia Cazzaniga a nome del Piedibus e del Tavolo adulti Olginate - Parteciperanno tutti i bambini della scuola primaria e i rappresentanti delle varie associazioni del paese. Il taglio che abbiamo suggerito si lega ai colori intesi come potenzialità che il bambino può ed ha il diritto di esprimere, con le emozioni, positive o negative, che naturalmente hanno un grande peso nel suo processo di crescita".

Rispetto alla Convenzione dei diritti dell’infanzia, i promotori della manifestazione vogliono quindi legarsi all’articolo 29, che riguarda il diritto dei bambini ad esprimere le proprie potenzialità e il dovere degli adulti ad educarli con la finalità di svilupparne pienamente le potenzialità, le capacità e le individualità.

"Il legame tra il diritto ad esprimere le proprie potenzialità con le emozioni che ne affiorano lo si vuole riassumere con lo slogan che accompagnerà quest’anno le varie iniziative del piedibus: 'Diritti al cuore, con la forza del colore' dove il colore esprime le potenzialità di ciascuno che devono essere spronate a venir

fuori, insieme alle emozioni che le accompagnano, per arrivare fino al cuore, all’essenza di ciascuno, alla sua unicità, con tutte le sue sfumature. 'Liberare' i propri colori, le proprie possibilità, ma anche cercarli per strada, nel mondo che ci circonda. Perché, come diceva Monet - concludono i promotori - ogni colore che vediamo nasce dall’influenza del suo vicino. Nessuno è solo, ogni colore influenza ed è influenzato da quello che gli sta vicino".

Alle classi viene quindi chiesto in questi giorni di lavorare sul tema proposto e di realizzare per ogni bambino un grande cuore multicolore, con disegni o riflessioni, che porteranno alla Marcia dei Diritti. Domenica 26, dalle ore 14 alle 16, andrà poi in scena la festa aperta a tutti nella piazza del teatro Jolly di Olginate con gli "Artisti per strada". Per tutti i bambini ci saranno gadget e merenda.